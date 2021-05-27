اختتام فعاليات مهرجان كلاويز الادبي والثقافي

2021/05/27 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختتم فعاليات مهرجان كلاويز الادبي والثقافي يوم الخميس 2021/5/27، بندوة تتناول 7 قصص مشاركة في المهرجان.

كما قيم المهرجان ضمن فعالياته في اليوم الاخير 7 ابحاث، ومن المقرر ان يشهد اليوم الاخير، تقديم جوائز كوردستان على النقاد الايراني الدكتور محمد رضا اسلان، وجائزة الشهيد عبدالخالق معروف للباحث الدكتور بختيار سجادي.

وبتوزيع الجوائز على المتميزين في الشعر والقصة والبحث تتختم فعاليات مهرجان كلاويز الادبي والثقافي في دورته الـ 24 بمدينة السليمانية.

PUKmedia خاص

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