بايدن يوجه الاستخبارات الأميركية بالبحث في أصل فيروس كورونا

2021/05/27 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن الأجهزة الاستخبارية في الولايات المتحدة بالبحث في حقيقة أصول فيروس كورونا عقب تقارير حديثة أفادت بإصابة ثلاثة عاملين في مختبر ووهان بالفيروس في تشرين الثاني الفين وتسعة عشر.

وقال بايدن إن المجتمع الدولي لم يتمكن من الوصول الى أصول الفيروس وان التقارير والنتائج المعلنة متعارضة بشأن فرضية وجود اتصال بشري مباشر مع حيوان مصاب أو أنه نتيجة حادث معمل، داعيا الأجهزة الاستخبارية الى مضاعفة جهودها في جمع وتحليل المعلومات والتوصل الى نتيجة نهائية وتسليمها الى الرئيس الأميركي خلال تسعين يوما فقط.

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