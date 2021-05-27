السفارة البريطانية في بغداد : نحذر من استخدام القوة لعرقلة التحقيقات الجنائية

2021/05/27 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت السفارة البريطانية في بغداد من استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية، مؤيدة إجراءات الحكومة في التحقيق بأعمال الجماعات المسلحة.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر ان العراقيين يتطلعون ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون.



وانه لا ينبغي لاحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية، مشيرة الى ان الديمقراطية تقوم على احترام سيادة القانون.

العراقيون طالبوا ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون.



لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية.



تقوم الديمقراطية على إحترام سيادة القانون.



نحن نؤيد بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة اليوم.

— UK in Iraq 🇬🇧🇮🇶 (@UKinIraq) May 26, 2021

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