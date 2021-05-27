شرطة بغداد تحرر فتاة مختطفة عمرها 15 عاما

2021/05/27 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت سيطرات شرطة بغداد، اليوم الخميس، من تحرير فتاة مختطفة والقاء القبض على الخاطف.

وذكر مصدر امني للسومرية نيوز، ان "سيطرات شرطة بغداد حررت فتاة مختطفة تولد 2006، بعد نقلها من محافظة كربلاء الى محافظة بغداد".واضاف انه "تم القاء القبض على الخاطف وتسلمه الى مديرية مكافحة الاجرام".

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