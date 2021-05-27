مجلس الوزراء يوافق على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات الانتخابات

2021/05/27 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المبركة .وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس […]

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