العراق يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا الجديد

2021/05/27 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، اليوم الخميس.

وحافظ المنتخب الوطني على المركز الثامن والستين برصيد 1352.82 نقطة.

وحل اسود الرافدين في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وجاء المنتخب الوطني في المركز السابع أيضاً على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

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