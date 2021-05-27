2021/05/27 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجكشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن انخفاض معدلات قطاع المقاولات إلى 20.3% خلال عام 2020، فيما أشارت إلى أن محافظة نينوى احتلت المرتبة الأولى بعدد المشاريع تليها بغداد ثم ديالى.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قطاع المقاولات شهد انخفاضاً بمعدلاته خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019، حيث انخفضت معدلاته الى 20.3%"، مبيناً أن "الانخفاض جاء متاثراً بالظروف التي مرَّت بالبلاد خلال العام الماضي والمتمثلة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية وعدم وجود موازنة توفر التخصيصات المالية للمشاريع".وأضاف أن "كلفة المقاولات بلغت ترليوناً و900 مليار دينار عراقي منخفضة بنسبة 29% مقارنة لعام 2019"، لافتاً إلى أن "محافظة نينوى احتلت المرتبة الأولى بعدد المشاريع المحالة خلال عام 2020 التي بلغت 135 مقاولة في مجال الأبنية والانشاءات بكلفة 59 مليار دينار".وأكد أن "العاصمة بغداد احتلت المرتبة الثانية بـ 121 مقاولة تمَّت احالتها في مجال الأبنية والانشاءات وبكلفة 522 مليار دينار، ثم تلتها محافظة ديالى في المرتبة الثالثة بـ 65 مقاولة وبكلفة 125 مليار دينار"، مشيراً إلى أنه لا توجد مفاضلة بين محافظة واخرى، وانما المشاريع تنفذ وفقاً للتخصيصات المالية المتوفرة لكل محافظة، حيث تتعامل وزارة التخطيط وفق معايير تخطيطية واضحة في هذا المجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تحدد ثلاثة عوامل أدَّت إلى انخفاض قطاع المقاولات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تحدد ثلاثة عوامل أدَّت إلى انخفاض قطاع المقاولات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).