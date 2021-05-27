أول تعليق كردي على أحداث الخضراء - عاجل

2021/05/27 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، على تطورات أحداث يوم أمس واصفاً إياها بالتطور الخطير الذي قد يؤدي للفوضى.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك صراعاً بين جهتين وهذا لن يخدم استقرار العراق وقد يؤدي للفوضى".

وأضاف أن "جميع المؤشرات تشير إلى أننا قد نذهب باتجاه حكومة الطوارئ، وهذه خطوة غير جيدة وتشير لتراجع على مستوى استقرار الدولة، وهذا ما يرفضه الإقليم حيث أكد رئيسه نيجيرفان بارزاني في زيارته الأخيرة لبغداد على أهمية الاستقرار ودعم الدولة".

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