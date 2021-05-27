الشرطة المجتمعية تعيد فتاة معنفة الى ذويها

2021/05/27 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، فتاة بعمر الـ ١٧ عاما هربت من ذويها بسبب التعنيف.

وقال بيان لوزارة الداخلية، ان "العملية جاءت على خلفية لجوء الفتاة الى الشرطة المجتمعية هاربة من ذويها في إحدى مناطق بغداد وعليها آثار تعذيب وضرب، وقدمت لها المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي، وتم الوقوف على أسباب تعنيفها".

وأضاف، ان "الفتاة رفضت تقديم شكوى أو بلاغ على ذويها، الأمر الذي دعا المجتمعية الى استدعاء ذويها وافهامهم بالأخطاء الجسيمة المترتبة على تعنيف الأبناء، وما يترتب عليه من أثار سلبية على شخصية المعنف ومستقبله، فضلا عن المخالفة القانونية والشرعية والأخلاقية".

وأوضح، ان " الشرطة المجتمعية أخذت تعهدا أصوليا من ذوي الفتاة بعدم تعنيفها مجددا وإلا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية".

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