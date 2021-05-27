2021/05/27 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة قرب المستوصف الصحي في ناحية العكيكة جنوب الناصرية .وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “شرطة ذي قار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمرها ساعات..



العثور على طفلة قرب مركز صحي بذي قار المركز الخبري الوطني.

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