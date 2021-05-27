البيان الشعري لصدور ديوان: -الطازجون مهما حدث- - حاتم الجوهرى

2021/05/27 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى الحمد لله، فى الأربعين من العمر [صدر البيان في أكتوبر 2015]، وبعد ما يناهز العشرين عاما على "اختيار" قديم، بالوقوف على مسافة فاصلة والابتعاد عن المشهد "السائد" للشعر فى التسعينيات، احتجاجا على محاولة "فرض" أنماط قيمية وأبنية أسلوبية بعينها على تجربة "قصيدة النثر" المصرية، لم يكسر سيطرتها إلا الندرة (ولا تتفق من وجهة نظرى مع السياق التاريخى والظرف الخاص ببلادنا)..



يطل أخيرا وليس آخرا الشاعر-الذ ......





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