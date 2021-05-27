العقل العربي مكبلاً ... - طارق حجي

2021/05/27 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي هذه هى ترجمتى (من الإنجليزية للعربية) للمقدمة التى كتبتُها لطبعة جديدة لكتابي "العقل العربي مكبلاً" THE ARAB MIND BOUND الصادرة فى لندن.————————————-للعقل العربي سمات هى منتجات ثقافية طبيعية لجغرافية وتاريخ شعوب البوتقة العربية الأساس وهى شبه الجزيرة العربية.



وبما أن الإسلام قد جاء من نفس العاملين (القرن السابع الميلادي وشبه الجزيرة العربية) ، فقد تأثرت بسمات العقل العربي (بدرجات م ......





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