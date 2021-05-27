فخر.. وعشق.. وذكريات... - غسان صابور

2021/05/27 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور فـــخـــر..



وعـــشـــق..



وذكـــريـــات...كم أنا فخور..



كم أنا فخور هذا اليوم..



منذ تعرفت على موقع الحوار المتمدن..



لأنني تجاوزت الأربعة ملايين ونصف المليون..



قارئة وقارئ..



بتوقيعي هذا...



وكان هذا الموقع منار وحاضن آلاف مقالاتي..



ما عدا مقالا واحدا..



فقط..



لم ينشر..



La Vie… La Vie n’est pas un long fleuve tranquille…تــرجــمــتــه :الحياة...



الحياة ليست نهرا طويلا هادئا...أحب ه ......





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