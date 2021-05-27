حقوق الانسان: المشاركة الواسعة بالانتخابات هي الحل

2021/05/27 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، الناخبين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار الاصلح لحماية حقوقهم.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان، ان “حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات”.وأضاف الغراوي ان “المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية […]

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