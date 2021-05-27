عامل يقتل 8 أشخاص ويصيب عددا آخر وينهي حياته منتحرا بولاية كاليفورنيا

2021/05/27 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

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قُتل ما لا يقل عن ثمانية اشخاص وأصيب عدد آخر في حادث إطلاق نار بمدينة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة المدينة في بيان ان عاملا في محطة للنقل يبلغ من العمر سبعة وخمسين عاما أطلق النار على مجموعة من الأشخاص في المحطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية منهم على الأقل واصابة عدد آخر قبل ان ينهي حياته منتحرا بإطلاق النار على نفسه، مبينة انها شرعت بالتحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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