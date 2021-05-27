النزاهة: أوامر استقدام لعميد وعقيدين بشرطة نينوى لوجود فساد بعقد شراء عجلات

2021/05/27 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة على خلفيَّة قضيَّة تجهيز عجلات ووجود مغالاةٍ بأسعار الشراء.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إصدار القضاء أمر استقدامٍ لضابط برتبة عميد وضابطين برتبة عقيد في مديريَّة شرطة المحافظة لوجود تهم فساد وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز ست وعشرين عجلة مبرم بين المديريَّة وإحدى الشركات الأهليَّة، مبينة ان التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة، أظهرت وجود زيادةٍ بنسبة اثنين وعشرين بالمائة عن الأسعار الحقيقيَّة أدت الى زيادة تبلغ أكثر من ثماني مئة وسبعة عشر مليون دينار عن السعر الحقيقي.

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