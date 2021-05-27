اطلاق سراح الدكتور حامد اللامي

2021/05/27 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الخميس، بإطلاق سراح

الدكتور حامد اللامي.

وقال المصدر، إن "السلطات الأمنية أطلقت

اليوم، سراح الدكتور حامد اللامي

بكفالة".

وأعتقلت قوة أمنية، الأسبوع الماضي،

حامد اللامي من عيادته الخاص

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