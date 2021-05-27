كتلة نيابية: العراق مر يوم أمس بأخطر مرحلة بعد 2003

2021/05/27 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت كتلة بيارق الخير النيابية، الخميس، أن العراق مر يوم أمس بأخطر مرحلة بعد 2003.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "العراق مر يوم أمس في مرحلة شديدة التعقيد ربما هي الأكثر خطورة بعد 2003 وكادت ان تؤدي إلى منزلق دام لولا المساعي السياسية التي أنقذت الموقف ودفعته للتهدئة".

وأشار الخالدي إلى أن "ما حدث غير مقبول، ودفع البلاد إلى اللا دولة"، مؤكداً "ضرورة أن تجلس كل القوى والأطراف السياسية على طاولة حوار تمنع تكرار أحداث يوم أمس لأنها قد تكون بداية لمنزلق عواقبه وخيمة على الجميع".

وأضاف أن "الاحتكام للدستور هو الفيصل في حل الأزمات"، مشيراً إلى أن "العراق لا يتحمل مرة أخرى ما حصل من أحداث الخضراء وتداعياتها ورسائلها السلبية للرأي العام الداخلي والخارجي"، مؤكداً أن "هيبة الدولة خط أحمر وأن وبروز مظاهر مسلحة في شوارع بغداد تقوّض القانون، وعلى العقلاء إدراك خطورة المشهد وتأثيراته على مستقبل البلاد".

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