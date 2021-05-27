العثور على مقبرة جماعية في الناصرية تعود لضحايا النظام السابق

2021/05/27 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

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وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الناصرية، اليوم الخميس، من خلال عمليات الحفر والتنقيب بمنطقة سيد ذهب في الناصرية مقبرة جماعية تعود لضحايا للنظام البائد قبل ٢٠٠٣ .

وذكرت المفوضية في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان ، المقبرة عصر عليها خلال تنفيذ أحد المشاريع السكنية، حيث قام الفريق المختص في المفوضية وبالتنسيق مع الفريق الوطني المعني بشؤون المقابر المتمثل التابع لمؤسسة الشهداء ووزارة الصحة والجهات الساندة، اطلعوا على موقع المقبرة واعمال الحفر فيها، واستخراج رفات الشهداء المتخصصة".

وأضاف انه "تم تسليم الرفات إلى دائرة الطب العدلي لغرض اجراء المناسب المتمثل بأعمال المطابقة وفحص DNA والتعرف على ذويهم".

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