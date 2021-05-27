الصحة النيابية تتحدّث عن عودة الحظر الشامل

2021/05/27 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

لوّحت لجنة الصحة النيابية، الخميس، باللجوء إلى الحظر الشامل لمواجهة جائحة كورونا.

وقال عضو اللجنة سلمان حسن لـ(بغداد اليوم) إن "العراق تجاوز موجتين لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية دفعتا إلى فرض الحظر الشامل للسيطرة الموقف"، مؤكداً أن "خيار الحظر الشامل يبقى مطروحاً في المشهد لأن الفيروس ما يزال يشكل خطراً على حياة الناس اذا ما عرفنا أن بروز موجة ثالثة أمر وارد".

وأضاف حسن أن "الموقف الوبائي في العراق يحمل مؤشرات إيجابية في الأيام الماضية من ناحية انخفاض عدد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء رغم ان معدلات الالتزام بالاجراءات الوقائية محدودة جداً".

ولفت إلى أن "كل الدول تلجأ للحظر الشامل كخيار أخير إذا وجدت تصاعداً كبيراً في الإصابات في محاولة للحد منها لإنقاذ الأهالي من الوباء".

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