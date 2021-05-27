سماع صوت انفجار في مرفأ صيدا اللبناني

2021/05/27 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" بسماع دوي انفجار بالقرب من مرفأ مدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم الخميس.

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