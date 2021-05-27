2021/05/27 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إعادة العراق للواجهة الدولية".. درجال يحدد ملامح "هدفه الأكبر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إعادة العراق للواجهة الدولية".. درجال يحدد ملامح "هدفه الأكبر") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إعادة العراق للواجهة الدولية".. درجال يحدد ملامح "هدفه الأكبر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).