كوب واحد يوميا من هذا المشروب يحميك من أمراض القلب

2021/05/27 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة علمية حديثة، ماوصفته بـ”المفعول السحري”، عندما تشرب كوبا من الحليب يوميا، مؤكدة أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.ونقلت وسائل إغلام بريطانية، عن معدي الدراسة، قولهم إن “أولئك الذين يشربون الحليب كل يوم قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14 في المئة” كما اكتشف العلماء أن […]

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