مقاولو السليمانية: الحكومة مديونة لنا بنحو 3 ترليونات دينار

2021/05/27 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اتحاد المقاولين في اقليم كوردستان فرع السليمانية، يوم الخميس، ان الحكومة مديونة للمقاولين بـنحو 3 ترليونات دينار.

وقال المقاولون خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: انه ومنذ توقف المشاريع عام 2014، والتي بلغت اكثر من 4 آلاف مشروع، ولم تنجز منها الا 2500 مشروع، موضحين، ان نحو 3 ترليونات دينار للمقاولين لدى حكومة اقليم كوردستان.

واضافوا: انه تكبدوا خسائر كبيرة لعدم صرف الحكومة مبالغ للمشاريع منذ 7 اعوام، كما انهم تلقوا خسائر اخرى بسبب زيادة الضرائب ما اغلقت بعض الشركات ابوابها، مؤكدين ان الحكومة التي خصصت مبالغ لمشاريع جديدة، في وقت لم تصرف فيه مبالغ مشاريع قديمة لم تنجز، عليها تسديد ما بذمتها لهم.

PUKmedia ترجمة

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