حقوق الانسان: المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل

2021/05/27 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في مفوضية حقوق الانسان ان الانتخاب حق دستوري للمواطن، مشددا على ان المشاركة الواسعة في الانتخابات هل الحل لدعم الديمقراطية.

وقال فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الانسان في بيان له يوم الخميس، ان "حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات"، مضيفا ان "المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية واحداث التغيير من بوابة صناديق الاقتراع".

ودعا الغراوي "كافة الناخبين لمراجعة مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار من هو الاصلح لحماية حقوقهم"، فيما دعا "الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية والقوات الامنية لتعزيز الامن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشاركة وابعاد الناخبين من اية تاثيرات او تهديدات قد تخل بنزاهة الانتخابات".

PUKmedia / متابعة

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