ذات صباح أسود حالك - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/05/27 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي ذات صباح أسود حالك، أرعدت السماء وأبرقت، نفخت زعابيبها وفتحت أبوابها لتغرق الأرض وأهلها مطراً وطيناً، غير عابئة بمصائرهم ومصائبهم.



كأن الليل قد أرخى سدوله قبل الأوان في عز النهار، أو كأنه النهار الأسود! رأيته، صُدمت، وقفت جامداً بلا حراك، قدماي غارستان في الوحل، عيناي جاحظتان، محدقتان من فرط الدهشة والحيرة.



حرب مسعورة ما بين السماء والأرض لسنا بطرف فيها، لكننا بالمحصلة عالقين بين الاثنين ولن ننجو ......





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