خدعوك فقالوا إنها ”قضية فلسطينية“! - ياسين المصري

2021/05/27 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري يقول فيلسوف الوجودية الدانمركي سورين كيركيجارد (1813 - 1855): «هناك طريقتان لكي تكون مخدوعًا، الأولى أن تصدق ما هو غير حقيقي؛ والثانية أن ترفض قبول الحقيقة».***إذا أراد المرء أن يستفيد من مشكلة ما، يحاول بالطبع أن يبقي عليها أطول وقت ممكن، ويعمل على تعميقها وترسيخها، وذلك بتحويلها إلى ”قضية“!، فالمشكلة التي يعاني منها الفلسطينيون منذ 73 عام، مشكلة سياسية مأساوية لم يشهد التاريخ مثيلًا في ح ......





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