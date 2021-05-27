بتكوين لله - ربيع نعيم مهدي

2021/05/27 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي قد يبدو العنوان ساخراً، لكنه في الحقيقة قد يبدوا واقعاً مستقبلياً، لمهنة تعد من أكثر المهن تحقيقاً للربح واثارة للجدل، فكما نعرف ان "التسول" أو "الجدوة" مهنة منتشرة في أغلب المجتمعات بما فيها العربية، وربما نحن متفوقين في هذا المجال على غيرنا من ناحية الاساليب والرموز المستخدمة لاستدراج العطف أو تذكيرك بان الصدقة هي الوسيلة السهلة لاكتساب رضى الله عنك ، وبالتالي اكتسابها بغض النظر عن قيمتها النقدي ......





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