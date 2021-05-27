وزارة الهجرة تعلن عن عودة (307) نازحا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في نينوى

2021/05/27 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم

عن عودة 307 نازحا من مخيمات النزوح في

محور الخازر (٣٧كم) شرقي الموصل طوعيا

الى مناطق سكناها الاصلية المحررة من

قبضة داعش الارهابية في مناطق محافظة

نينوى بحسب مدير

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