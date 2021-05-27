2021/05/27 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السياسي العراقي محمد توفيق علاوي

العراقيين الى تغيير الواقع العراقي

المأساوي موضحا ان التغيير الواقع

الفاسدهو احد اسباب قيام التظاهرات

الشعبية

واضاف ان أول واجب على الحكومة هو حماية

أبنائها من ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: أصبحت هيبة الدولة في مهب الريح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: أصبحت هيبة الدولة في مهب الريح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).