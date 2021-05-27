حقوق الانسان النيابية تدين الاعتداء على الخريجين المعتصمين أمام شركة نفط الشمال

2021/05/27 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب أرشد الصالحي الاعتداءات التي حصلت ضد خريجي الكليات الهندسية امام شركة نفط الشمال.

وطالب الصالحي وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف بجدية بشأن استخدام العنف المفرط ضد المدنيين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وتشخيص الافراد المعتدين ومحاسبتهم، مبديا استغرابه من استمرار وزارة النفط وشركة نفط الشمال بإهمال تنفيذ مطالب المتدربين المعتصمين، في حين عد الصالحي استهداف وضرب المتظاهرين السلميين تصرفا غير مقبول ويثير المخاوف وانتهاكا فاضحا لمواد الدستور.

وكان عدد من الخريجين قد تعرضوا الى إصابات يوم أمس الأربعاء نتيجة الاعتداء عليهم من قبل القوات الأمنية اثناء تظاهرهم أمام شركة نفط الشمال ومطالبتهم بالتعيين.

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