مركز حقوقي يطالب المفوضية بالعدول عن قرار عدم طباعة بطاقات الناخب قصيرة الامد

2021/05/27 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حرمان نحو مليون وخمسمئة ألف ناخب من حق الاقتراع في الانتخابات المقبلة.

وطالب مدير المركز حازم الرديني مفوضية الانتخابات بالعدول عن قرار عدم طباعة بطاقة الناخب قصيرة الامد لفئة مواليد الفين وواحد والفين واثنين والفين وثلاثة والبالغ عددهم مليونين وخمسمئة الف ناخب بينهم مليون ونصف المليون لم يحدثوا بياناتهم مشيرا الى أن المفوضية ملزمة بطباعة البطاقات قصيرة الأمد للعد المتبقي لضمان حقهم بالتصويت في يوم الاقتراع.

ولفت الى أن قانون الانتخابات يسمح للناخبين التصويت عبر البطاقة الالكترونية وهذا يشمل المحدثين بايومترياً ومن يحمل البطاقة الالكترونية القصيرة الأمد.

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