اجتماع عاجل للرئاسات الأربع بشأن اعتقال مصلح واقتحام الخضراء - عاجل

2021/05/27 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن الرئاسات الأربع ستعقد اجتماعاً لبحث قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الرئاسات الأربع ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة، اجتماعاً لبحث قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح والاحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء تحديدًا بعد عملية الاعتقال".

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