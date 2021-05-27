العراق يشارك في أعمال لجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية

2021/05/27 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت في الرياض، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية بمشاركة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، ووزراء عددٍ من الدول العربية والإقليمية.

وقال بيان لوزارة الثقافة، ان "العراق يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الإقليمية، حيث ترأس الاجتماع أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه زوراب بولوليك اشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ممثلين عن الدول الأعضاء في اللجنة، والتي تتضمن المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، ولبنان، وليبيا، وسوريا، واليمن".

وأضاف، ان "الاجتماع شهد أجندة حافلة بالفعاليات والتي من شأنها المساهمة في انتعاش قطاع السياحة بدول المنطقة".

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