مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا لرفع السرية عن معلومات حول اصل كورونا

2021/05/27 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروع قانون يتيح رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأصل فيروس كورونا الذي تسبب بجائحة خطيرة اجتاحت العالم وتسبب بوفاة أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمئة الف شخص حول العالم.

ورفع مجلس الشيوخ القانون الى الرئيس الأميركي جو بايدن ومدير المخابرات الوطنية الأميركية بغية رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأصل فيروس كورونا، فيما أشار السيناتور الجمهوري جوش هاولي أن الاميركيين يستحقون معرفة كيفية نشوء الفيروس الذي عصف بالعالم وبالولايات المتحدة.بدورها دانت السفارة الصينية في واشنطن محاولة اتهام الصين بتسريب فيروس كورونا مختبريا مضيفة ان تسييس التحقيق بأصل الفيروس سيعقد تحديد مصدره بشكل صحيح.

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