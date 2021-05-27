سائرون: تحشيد الفصائل أمام المنطقة الخضراء مرفوض

2021/05/27 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت كتلة سائرون النيابية تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابة المنطقة الخضراء بعد حادثة اعتقال قائد عمليات الانبار بالحشد قاسم مصلح.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي إن المادة الخامسة من الدستور تنص على إن السيادة للقانون وإن الحشد الشعبي هيئة مستقلة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعني بالتالي ان عملية اعتقال قائد الحشد في عمليات الانبار قاسم مصلح جاءت ضمن السياق الطبيعي، واعرب النائب عن سائرون استغرابه من عملية تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابة المنطقة الخضراء واثارة الشارع، الأمر الذي قد يدفع إلى إراقة الدماء وتعطيل الأعمال، مؤكدا ان ما حدث قضية جنائية وليست سياسية.

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