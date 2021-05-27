روحاني: طالبنا برفع كامل للعقوبات المفروضة وليس على شكل خطوة بخطوة

2021/05/27 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران.

وقال روحاني في تصريحات صحفية إن هناك عقوبات أخرى يجب رفعها من اجل تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل مشيرا الى أن طهران طالبت برفع العقوبات كاملة عن إيران وليس على شكل خطوة بخطوة فيما لفت الى أن ذلك يجب ان يتم بالإجماع.

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