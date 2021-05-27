2021/05/27 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني رفيع لقناة "الحرة" أن القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح الخفاجي تم إطلاق سراحه ليلة أمس الأربعاء، وفق اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الحشد الشعبي والقوى الشيعية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني لـ"الحرة": إطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني لـ"الحرة": إطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).