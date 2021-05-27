قرارات الفيفا بعد انسحاب كوريا الشمالية وعلاقة مجموعة العراق !

2021/05/27 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي بعد نهاية التصفيات

حذف نتائج جميع الفرق صاحبة المركز الـ5

،ليتم احتساب نتائج الفرق صاحبة المركز

الـ4 فقط .حيث سيتم إختيار 4 ليكونو في

الدور الحاسم من التصفيات و التأهل

المباشر إلى ك

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