الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم الحرب

2021/05/27 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق

الإنسان ميشيل باشيليت إن الضربات

الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا

إزاء التزامها بالقانون الدولي وإن

تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل

جرائم الحرب.

وقالت باشيليت، الت

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