صحفي شهير: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد بأثر فوري

2021/05/27 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الصحفي الرياضي الشهير المختص في

انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم،

الإيطالي فابريسيو رومانو، إن مدرب

ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان،

قرر الرحيل عن الفريق الملكي فورا.

وكتب رومانو، الذي يعمل صح

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