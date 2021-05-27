مسئول بمايكروسوفت: الجائحة ساهمت في انتشار الحلول التقنية للشركات الناشئة|مقابلة

2021/05/27 | 13:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر إنجي الصافي: يقدم قطاع التكنولوجيا دورا هاما في تمهيد الطريق للشركات الناشئة حتى يتسنى لها النمو وتوسيع نطاق أعمالها، ومثال على ذلك شركة

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