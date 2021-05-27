بايدن يدين انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي ويطالب بوقف لإطلاق النار

2021/05/27 | 13:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الانتهاكات “غير المقبولة” لحقوق الإنسان في تيغراي وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الإقليم الأثيوبي.وقال بايدن في بيان “إنّني أشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف وتفاقم الانقسامات المناطقية والعرقية في أنحاء متعدّدة من … Readmore

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