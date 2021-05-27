الصين تبدأ الخميس محاكمة أسترالي موقوف منذ سنتين بتهمة التجسّس

2021/05/27 | 13:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ في بكين الخميس محاكمة الكاتب الأسترالي الصيني الأصل يانغ جون بتهمة “التجسّس” وذلك بعد مضي أكثر من سنتين على اعتقاله في الصين، في محاكمة تنطلق في أجواء من التوتّر المتصاعد بين البلدين.وتجري جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة جرياً … Readmore

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