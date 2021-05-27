حقوق الانسان توجه دعوة للناخبين قبل موعد الانتخابات

2021/05/27 | 13:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، الناخبين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار الاصلح لحماية حقوقهم.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (27 آيار 2021)، "ان حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات".

وأضاف الغراوي ان "المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية واحداث التغيير من بوابة صناديق الاقتراع".

وبحسب البيان، دعا عضو مفوضية حقوق الانسان "كافة الناخبين لمراجعة مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار من هو الاصلح لحماية حقوقهم".

كما دعا، "الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية والقوات الامنية لتعزيز الامن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشاركة وابعاد الناخبين من اية تاثيرات او تهديدات قد تخل بنزاهة الانتخابات".

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