اطفال يتسببون بمقتل واصابة 3 اشخاص في محافظة عراقية

2021/05/27 | 13:36 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر امني، الخميس، بمقتل واصابة 3 اشخاص إثر خلاف عائلي تطور لاستخدام السلاح في ذي قار.

وذكر مصدر أمني لـ NRT عربية (27 ايار 2021)، ان "شخصا قتل جراء الحادث وأصيب اثنان اخران في منطقة (حاوي العباس) بقضاء الشطرة اثر خلاف عائلي تطور الى استخدام الرصاص الحي بالأسلحة المتوسطة".

وأوضح المصدر ان "الحادث حصل على خلفية خلاف اسري سببه أطفال ما دفع الجاني إلى حمل سلاحه وقتل ابن عمه، فضلا عن اصابة شخصين من العائلة نفسها".

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