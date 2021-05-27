2021/05/27 | 13:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تسريب معلومة" يفشل عملية اعتقال فاسدين في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/27 | 13:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تسريب معلومة" يفشل عملية اعتقال فاسدين في النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تسريب معلومة" يفشل عملية اعتقال فاسدين في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).