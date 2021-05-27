رسمياً.. ريال مدريد يعلن استقالة زيدان من منصبه

2021/05/27 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.وقال ريال مدريد في بيان رسمي "نعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب للنادي ".وأضاف البيان "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".وأتم: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائماً منزله".ويغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقباً، لكنه لم يفُز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.

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