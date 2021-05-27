رسميا.. المدرب الفرنسي زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد

2021/05/27 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الخميس، استقالته من تدريب نادي ريال مدريد، بعد أيام معدودة على تنازل النادي الملكي عن لقبه بطلا للدوري الإسباني لصالح جاره أتلتيكو مدريد.[…]

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المدرب الفرنسي زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد المركز الخبري الوطني.

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