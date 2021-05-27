قاضي محكمة أربيل يستقيل من منصبه احتجاجا على قطع رواتب الموظفين

2021/05/27 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قدّم القاضي في محكمة أربيل كوران البرزنجي، اليوم الخميس، إستقالته من منصبه إلى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان احتجاجا على استمرار استقطاع نسبة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام .

وقال القاضي البرزنجي في مؤتمر صحفي، انه "قدمت الاستقالة من منصبي الى مجلس القضاء، وانا حاليا أنتظر جوابهم بقبولها.

وأضاف، إن "السبب يعود إلى استمرار حكومة الإقليم بإستقطاع رواتب الموظفين، اذ أنه في حال استمرار الوضع على ما هو هو عليه فإنني سأستقيل وقد وفيت بما وعدت اليوم، مشيرا الى، إن "الحكومة وزعت الرواتب اليوم بنفس الاستقطاع".

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